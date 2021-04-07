Futbol: Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Özgür Ertemİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Bytyqi (Dk. 88 Kravets), Milosevic (Dk. 74 Rahmanovic), Sekidika (Dk.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Özgür Ertem
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Bytyqi (Dk. 88 Kravets), Milosevic (Dk. 74 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 63 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 74 Daci)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ (Dk. 90+3 Erdi Dikmen), Endri Çekici (Dk. 82 Geraldo), Borven, Alper Potuk (Dk. 89 Lobjanidze), Paintsil (Dk. 89 Diousse), Badji (Dk. 82 Voca)
Goller: Dk. 65 Badji (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Hadziahmetovic, Dk. 51 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 83 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Badji'nin sert şutunda, kaleci Sehic topa güçlükle hakim oldu.
61. dakikada Paintsil'in sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Alper Potuk'un kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.
65. dakikada konuk ekip öne geçti. Pinto rakip yarı sahasından getirdiği topta, Badji ile paslaştı. Pozisyonun devamında Badji, ceza sahası içinde boşta kalan topu ağlara gönderdi: 0-1
70. dakikada Jevtovic rakipten kazandığı topu, ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.
76. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Rahmanovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shengelia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti: 1-1
90+2 dakikada Guilherme'nin ceza sahasına pasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm