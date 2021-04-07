Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih MazlumGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 20 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Sandro Lima

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatif, Emrah Başsan, El Kabir

Gol: Dk. 29 Sandro Lima (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 43 Johansson (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Bergdich (Yedek kulübesinde) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

29. Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dijital reklam panolarına "Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesi yansıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar