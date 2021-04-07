Futbol: Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Özgür Ertemİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Bytyqi, Milosevic, Sekidika, CikalleshiMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou,...
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Özgür Ertem
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Bytyqi, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici, Borven, Alper Potuk, Paintsil, Badji
Sarı kart: Dk. 4 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 33. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
27. dakikada Paintsil'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında, Skubic'in dokunuşunda top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Paintsil'in ceza sahasına pasında, Borven'in vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Endri Çekiçi'inin şutu yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm