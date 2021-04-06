Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 70 Yunus Mallı), Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 88 Safa Kınalı), Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 70 Yunus Mallı), Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 88 Safa Kınalı), Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar (Dk. 46 Melih Okutan- Dk. 78 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 85 Sabovic), Lennon (Dk. 90+1 Paz), Muğdat Çelik (Dk. 46 Attamah), Henrique, İlhan Parlak

Goller: Dk. 6 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 29 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Avramovski, Dk. 63 Kolovetsios, Dk. 72 Melih Okutan, Dk. 90+5 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor) Dk. 81 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışında yerden şutunda kaleci Doğan Alemdar, sağ tarafındaki direk dibinden topu kornere çeldi.

65. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Doğan Alemdar'ın çeldiği topu Flavio kafayla tamamlamak istedi ancak genç kaleci bir kez daha gole izni vermedi.

80. dakikada Ekuban'ın ceza alanı girer girmez rakibinden sıyrılarak yaptığı sert şutta top üst direkten döndü.

85. dakikada ceza alanı dış sağ çaprazında Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Doğan Alemdar tehlikeyi yatarak önledi.

87. dakikada Baker'in ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, top üst direkten döndü. Daha sonra kaleci Doğan Alemdar, meşin yuvarlağa sahip oldu.

90. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışından şutunda kaleci Doğan Alemdar, yerden seken topu yatarak kornere çeldi.

90+5. dakikada Safa Kınalı'nın indirdiği topu Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Doğan Alemdar, topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç