Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar, Avramovski, Lennon, Muğdat Çelik, Henrique, İlhan Parlak

Goller: Dk. 6 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 29 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 10 Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada konuk takım ilk etkili atakta golü buldu. Sol taraftan Hüseyin Türkmen'den şık bir şekilde sıyrılarak ceza alanı son çizgisine doğru giden Henrique, topu altı pas içindeki Muğdat Çelik'e aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

13. dakikada Krviz'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

20. dakikada Bakasetas'ın pasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar'ın dokunamadığı top direğin dibinden auta gitti.

26. dakikada Flavio'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas'ın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar, sol tarafına gelen topu çıkarmayı başardı.

29. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas, topu göğsüyle kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

32. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 20:13:05. #1.16#
title