Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat SancaktarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Muhar, Avramovski, Lennon, Muğdat Çelik, Henrique, İlhan Parlak

Goller: Dk. 6 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 29 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 10 Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada konuk takım ilk etkili atakta golü buldu. Sol taraftan Hüseyin Türkmen'den şık bir şekilde sıyrılarak ceza alanı son çizgisine doğru giden Henrique, topu altı pas içindeki Muğdat Çelik'e aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

13. dakikada Krviz'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

20. dakikada Bakasetas'ın pasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar'ın dokunamadığı top direğin dibinden auta gitti.

26. dakikada Flavio'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas'ın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar, sol tarafına gelen topu çıkarmayı başardı.

29. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas, topu göğsüyle kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

32. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç