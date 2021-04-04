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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Varga, ThelinBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, Nsakala, Josef...

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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Rosier, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin

Gol: Dk. 19 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Varga, pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Varga'nın hatalı geri pası sonucunda topa sahip olan Larin'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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