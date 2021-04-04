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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf BozdoğanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Kadzior, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Mustafa PektemekGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Kadzior, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Lima

Goller: Dk. 8 Johansson (Gençlerbirliği), Dk. 37 Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Sefa Yılmaz topun yönünü sağ kanata çevirdi. Topu kontrol eden Johansson, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi hafif çapraz gören yerden çektiği şutta, top kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine topu ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

37. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Pektemek, Davidson'u ara pasla ceza sahası içinde topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nordfeldt çıkardı. Dönen topu Berkan İsmail Kutlu filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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