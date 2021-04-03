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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk.46 Fernando), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk.46 Melnjak), Dokoviç, Baiano, Samudio (Dk.81 Tunay Torun), Sabo (Dk.69 Abdullah Durak), Boldrin (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk.46 Fernando), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk.46 Melnjak), Dokoviç, Baiano, Samudio (Dk.81 Tunay Torun), Sabo (Dk.69 Abdullah Durak), Boldrin (Dk.90 Doğan Erdoğan), Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk.74 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Salibur (Dk.64 Bertolocci), Lens (Dk.64 Ndao), Jimmy Durmaz (Dk.84 Arvaladze), Sobiech (Dk.84 Mevlüt Erdinç)

Kırmızı Kart: Dk.56 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.23 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk.17 Biglia, Dk.69 Sobiech (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçı 0-0 sona erdi.

56. dakikada Biglia'nın kısa pasında ceza yayı üzerinde Jimmy Durmaz'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Biglia'nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına ortasında, Jimmy Durmaz'ın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

Mücadele, 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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