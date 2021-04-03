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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokoviç, Baiano, Samudio, Sabo, Boldrin, SkodaFatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Salibur, Lens,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokoviç, Baiano, Samudio, Sabo, Boldrin, Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Salibur, Lens, Jimmy Durmaz, Sobiech

Sarı kartlar: Dk.23 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk.17 Biglia (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Baiano'nun yerden sert şutunda, filelere gitmekte olan topu savunmada Biglia müdahale ederek kornere çeldi. Kornerden gelen meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

13. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Samudio'nun dönüp yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkoveç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan auta gitti.

42. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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