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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd, Gradel, YatabareTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak,...

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Yunus Mallı, Ekuban

Sarı kart: Dk. 34 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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