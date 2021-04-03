Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: 1-1
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Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Spor
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: 1-1

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan OkHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Behich, Attamah (Dk. 85 Luckassen), Muğdat Çelik (Dk. 73 Emre Demir), Kvrzic (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan OkHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Behich, Attamah (Dk. 85 Luckassen), Muğdat Çelik (Dk. 73 Emre Demir), Kvrzic (Dk. 85 Ramazan Civelek), Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan ParlakGÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat - Gassama, Berkan Emir, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Esiti (90+1 Titi), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 90+1 Zulj), Ndiaye (Dk. 87 Ideye), Diabate (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Jahovic (Dk. 79 Tripic) GOLLER: Dk. 26 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 48 Jahovic (Göztepe)SARI KARTLAR: Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor) - Diabate (Göztepe)Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu yan direğe çarparak auta gitti.10'uncu dakikada Göztepe yarı alanında topla buluşan Henrique'nin kaleye uzaktan çektiği şutu İrfan Can kornere çeldi.14'üncü dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Lennon'un ceza sahasına ortasında Henrique'nin vuruşu auta gitti.26'ncı dakikada sağ kanatta Lennon ceza sahasına ortaladı, topla buluşan İlhan Parlak'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı:  1-0.38'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin şutunu İrfan Can kurtardı.41'inci dakikada sol kanattan ilerleyen Halil Akbunar'ın orta şut karışımı vuruşunda top auta çıktı.İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.48'inci dakikada Göztepe atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti:  1-1.58'inci dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın pasında topu alan Muğdat'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Ardından boşta kalan topu Göztepe savunması kornere attı.71'inci dakikada sağ çaprazda İlhan Parlak'ın serbest vuruşunda kaleye giden topu İrfan Can kornere çeldi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:07:56. #1.14#
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