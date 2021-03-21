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Futbol: Süper Lig

21.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:55
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçekİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Rahmanovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Bytyqi, CikalleshiAytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Rahmanovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut Güneş, Siopis, Juanfran, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Adam Bareiro

Gol: Dk. 13 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Diomande, Dk. 44 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 34 Adam Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 31. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.

13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.

29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor, 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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