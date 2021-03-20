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Futbol: Süper Lig

20.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:20
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal YılmazTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, DjaninyMKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 38.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

MKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 38. Korcan Çelikay), Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Geraldo, Paintsil, Lobzhanidze, Borven

Goller Dk. 8 ve 28 Ekuban, Dk. 30 Djaniny (Trabzonspor) Dk. 26 İbrahim Akdağ (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu Ekuban, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Friedrich, tehlikeyi yatarak önledi.

23. dakikada Endri Çekici'nin şutunda savunmaya çarpan top ceza alanı içinde Geraldo'nun önüne doğru düştü. Bu futbolcu Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada İbrahim Akdağ, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1

28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Djaniny'in pasında yakın mesafede dönerek Kulusic'den sıyrılan Ekuban, topu kaleci Friedrich'in solundan filelere göndererek kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1

30. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

33. dakikada Bakasetas'ın pasında arka direkte Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich, topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Ankaragücü'nde sakatlanan Friedrich'in yerine Korcan Çelikay, oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında, Endri Çekiçi'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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