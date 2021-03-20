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Futbol: Süper Lig

20.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:29
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mert Güzenge, Esat Sancaktar, Özgür ErtemYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 66 Semih Kaya), Wallece, Hadebe, Karim Hafez, Zuqui (Dk. 46 Ahmet Ildiz), Acquah (Dk. 77 Mallan), Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mert Güzenge, Esat Sancaktar, Özgür Ertem

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 66 Semih Kaya), Wallece, Hadebe, Karim Hafez, Zuqui (Dk. 46 Ahmet Ildiz), Acquah (Dk. 77 Mallan), Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana (Dk. 72 Umut Bulut), Tetteh

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Vetrih (Dk. 88 Bilal Başacıklıoğlu), Miranda, Tosca, Morais, Andre Sousa (Dk. 63 Souza), Rashid (Dk. 75 Jefferson), Maxim (Dk. 63 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 75 Kozulj), Kenan Özer

Goller: Dk. 13 Muhammet Demir, Dk. 69 Kenan Özer (penaltıdan), Dk. 37 Günay Güvenç (penaltıdan kendi kalesine), Dk. 80 Adem Büyük (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Kenan Özer, Dk. 34 Andre Sousa, Dk. 35 Günay Güvenç, Dk. 71 Muhammet Demir (Gaziantep), Dk, 69. Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Ricardo Sa Pinto (Gaziantep Teknik Direktörü), Dk. 86 Hadebe (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 31. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçı 2-2 berabere tamamlandı.

66. dakikada Enver Cenk Şahin'in kullandığı korner atışında Adem Büyük'ün müdahalesiyle Tosca yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Penaltıyı kullanan Kenan Özer, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluştu: 1-2

74. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağdan yaptığı ortayla kale sahası üzerinde buluşan Souza'nın vuruşunda Wallece'a çarpan top kornere çıktı.

76. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahasına yaptığı ortada top Olkowski'nini eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-2

84. dakikada Kenan Özer, Hadebe'nin girdiği ikili pozisyonda yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge Hadebe'ye kırmızı kart gösterdi.

90+5. dakikada Mallan'ın kullandığı kornere iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda Morais meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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