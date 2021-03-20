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Futbol: Süper Lig

20.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:30
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Can HanoğluGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Can Hanoğlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Diego), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Ayite, Lima

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Koomson, Drinkwater, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Thelin

Sarı kart: Dk. 22 Ayite (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan kale sahasına yaptığı ortada topa dokunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top sağ direğin yanından auta gitti.

21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt iki hamlede kurtardı.

24. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza yayının üzerine kadar gelen Soner Dikmen'in vuruşunda, top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada Hadadi'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinden Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'in üzerine gitti.

37. dakikada Yusuf Erdoğan, sağdan ceza sahasına girerek topu gerideki arkadaşı Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden çektiği şutta, kaleci Nordfeldt topu sağına uzanarak kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Öte yandan karşılaşmadan önce, hayatını kaybeden eski milli futbolcu Erhan Önal ile Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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