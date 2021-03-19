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Futbol: Süper Lig

19.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:30
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın ÖgelGalatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Emre Kılınç (Dk. 57 Onyekuru), Gedson Fernandes (Dk. 71 Feghouli), Emre Akbaba (Dk. 57 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed (Dk. 71 Arda Turan), Falcao (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Emre Kılınç (Dk. 57 Onyekuru), Gedson Fernandes (Dk. 71 Feghouli), Emre Akbaba (Dk. 57 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed (Dk. 71 Arda Turan), Falcao (Dk. 88 Ryan Babel)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 72 Tarık Çetin), Moroziuk, Selim Ay (Dk. 61 Meriah), Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 89 Fernando), Sabo, Samudio (Dk. 89 Abdullah Durak), Boldrin, Skoda (Dk. 61 Michalak)

Goller: Dk. 2 Samudio, Dk. 41 Boldrin, Dk. 54 Skoda (Penaltıdan), Dk. 90+3 Fernando (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Yedlin, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 74 Meriah (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 79 Yedlin (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Selim Ay, Dk. 45+1 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Luyindama, Dk. 87 Marcao (Galatasaray)

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti.

52. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Galatasaray ceza sahasındaki Samudio'nun kafa vuruşunda, Yedlin'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada penaltıyı kullanan Skoda, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu: 2-3

60. dakikada Onyekuru'nun pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

74. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Feghouli'nin Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderdiği topu Onyekuru kontrol etmek istedi, bu sırada tehlikeyi önlemek isteyen Meriah'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak Çaykur Rizespor ağlarına gitti: 3-3

90+3. dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boldrin, Michalak'a pasını verdi. Michalak da uygun durumdaki Fernando'ya pasını gönderdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Fernando'nun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, top köşeden ağlarla buluştu: 3-4

90+5. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında Fernando, Galatasaray ceza yayı önüne hareketlenen Sabo'ya pasını gönderdi. Sabo'nun topun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+11. dakikada Feghouli'nin pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Ryan Babel, dönerek meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Tarık Çetin sağına yatarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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