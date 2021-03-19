Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano, Sabo, Samudio, Boldrin, Skoda

Goller: Dk. 2 Samudio, Dk. 41 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Yedlin, Dk. 31 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Selim Ay, Dk. 45+1 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Luyindama (Galatasaray)

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

2. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Saracchi'nin soldan kullandığı taç atışında savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio, ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla ağlara yolladı.

14. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top penaltı noktası üzerindeki Yedlin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-1

31. dakikada Galatasaray, skoru 2-1 yaptı. Emre Kılınç'ın pasıyla topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

37. dakikada Falcao'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.

41. dakikada Çaykur Rizespor skora denge getirdi. Emre Kılınç'ın geri pasında savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar