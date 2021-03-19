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Futbol: Süper Lig

19.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:02
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Salibur, Castro, Jimmy Durmaz, BoriniHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Salibur, Castro, Jimmy Durmaz, Borini

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Gol: Dk. 33 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 28 Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada Hedenstad'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini dönüp şutunu çekti, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Castro'nun ceza sahası çizgisi gerisinden ortasında Jimmy Durmaz topa gelişine voleyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada orta alandan topu süren Castro'nun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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