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Futbol: Süper Lig

15.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:09
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf BozdoğanKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater, Koomson, Hajradinovic, Thelinİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater, Koomson, Hajradinovic, Thelin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi

Süper Lig'in 30. haftasındaki Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Haddadi'nin kullandığı taç atışında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

21. dakikada kaleci Sehic, Koomson'u çalımlamaya çalışırken topun kontrolünü kaybetti. Rakibinden önce yeniden topa hamle yapan Sehic, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44. dakikada sağdan Hadergjonaj'ın ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Hajradinovic'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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