Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa SavranlarFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Dk. 44 Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak (Dk. 57 İrfan Can Kahveci), Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Mert Hakan Yandaş (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Dk. 44 Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak (Dk. 57 İrfan Can Kahveci), Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Cisse), Pelkas, Thiam (Dk. 57 Samatta)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 79 Sefa Yılmaz), Murat Yıldırım (Dk. 68 Mugni), Ayite (Dk. 83 Spiridonovic), Lima
Goller: Dk. 35 Novak (Fenerbahçe), Dk. 39 Serdar Aziz (Kendi kalesine), Dk. 63 Ayite (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 30 Candeias, Dk. 65 Murat Yıldırım, Dk. 82 Nordfeldt, Dk. 89 Lima, Dk. 90+1 Ömürcan Artan (Yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği), Dk. 62 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
49. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Sosa'nın kafa vuruşunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.
61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta'nın yerden ortasında Arda Kızıldağ, son anda Cisse'den önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere attı.
63. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan Candeias'ın ortasında arka bölümdeki Ayite'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2
84. dakikada Nazım Sangare'nin yerden içeriye gönderdiği topa altıpas önünde Pelkas sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
85. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mugni, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mugni'nin vuruşunda, Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
90+3. dakikada Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği savunmasının sektirdiği top ceza sahası sol çaprazında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür