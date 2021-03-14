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Futbol: Süper Lig

14.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:04
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa SavranlarFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Dk. 44 Nazım Sangare), Serdar Aziz, Szalai, Novak, Luiz Gustavo, Sosa, Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Ayite, Lima

Goller: Dk. 35 Novak (Fenerbahçe), Dk. 39 Serdar Aziz (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 30 Candeias (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel, sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak'ın etkisiz kafa vuruşunda, meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz'in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1

İlk yarı, 1-1 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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