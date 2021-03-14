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Futbol: Süper Lig

14.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:23
Futbol: Süper Lig

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet MetinGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 66 Oğuz Ceylan), Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Andre Sousa (Dk. 55 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 66 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Kenan Özer (Dk.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Metin

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 66 Oğuz Ceylan), Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Andre Sousa (Dk. 55 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 66 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Kenan Özer (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Dicko

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Ben Mohamed, Diskerud (Dk. 78 Tusha), Bakalorz, Kubilay Aktaş (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Sagal (Dk. 88 Dossevi), Rodallega, Sacko (Dk. 55 Tiago Lopes)

Goller: Dk. 70 Dicko, Dk. 90+3 Muhammet Demir (Penaltıdan) (Gaziantep)

Kırmızı Kart: Dk. 51 Özer Özdemir (Yukatel Denizlispor)

Sarı Kartlar: Dk. 11 Andre Sousa, Dk. 35 Dicko, (Gaziantep), Dk. 12 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Kubilay Aktaş (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

70. dakika ev sahibi Gaziantep öne geçti. Sol kanatta ceza sahasına yakın noktadan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, Dicko meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

71. dakikada ceza yayına yakın noktada Rodallega'nın serbest vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

82. dakikada sağ kanattan ilerleyen Kenan Özer'in ceza sahasına gönderdiği pas ile buluşan Maxim'in vuruşunda, top üsten auta çıktı.

90+3. dakikada ceza sahasında kaleci Cenk Gönen'in Muhammet Demir'e müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi Gaziantep'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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