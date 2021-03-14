Futbol: Süper Lig
Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet MetinGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Kenan Özer, DickoYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Ben Mohamed,...
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Metin
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Kenan Özer, Dicko
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Ben Mohamed, Diskerud, Bakalorz, Kubilay Aktaş, Sagal, Rodallega, Sacko
Sarı Kartlar: Dk. 11 Andre Sousa, Dk. 35 Dicko (Gaziantep), Dk. 12 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 30. haftasındaki Gaziantep-Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
6. dakikada ceza sahası dışında topla bulaşan Rodallega'nın dönerek çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.
8. dakikada Gaziantep oyuncusu Dicko, hatalı pastan kazandığı topla ceza sahasına ilerledi. Kaleci Cenk Gönen'i çalımlayarak geçen Dicko'nun vuruşunda, kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.
40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer'in ceza sahasına girerek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Dicko'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir