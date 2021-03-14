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Futbol: Süper Lig

14.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:47
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş ElbilMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Geraldo, İbrahim Akdağ, Endri Çekçi, Lobjanidze, Alper Potuk, BorvenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alparslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Geraldo, İbrahim Akdağ, Endri Çekçi, Lobjanidze, Alper Potuk, Borven

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alparslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate, Esiti, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Nwoboda, Ndiaye

Gol: Dk. 28 Borven (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi ağırladığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.

28. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.

37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

İlk yarı ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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