Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Bahtiyar Birinci

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 82 Umut Güneş), Siopis, Babacar (Dk. 46 Efecan Karaca), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 64 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 82 Efkan Bekiroğlu), Mustafa Pektemek (Dk. 76 Bareiro)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 61 Sidney Sam), Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 61 Amilton), Omar Imeri, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 78 Serdar Gürler)

Goller: Dk. 28 Babacar (Penaltıdan), Dk. 39 Mustafa Pektemek, Dk. 83 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+5 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Orgill, Dk. 28 Boffin, Dk. 45 Hakan Özmert, Dk. 60 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 65 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yendi.

46. dakikada kaleci Marafona'nın önde olduğunu fark eden Veysel Sarı, kendi yarı sahasından topu kaleye gönderdi. Marafona'nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlağı önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

69. dakikada kornerden gelen topu Moubandje, kafayla penaltı noktası üzerindeki Salih Uçan'a indirdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

83. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Ceyhun Gülselam, topu sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

90+5. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-0'a getirdi. Efkan Bekiroğlu'nun soldan ortasında Ceyhun Gülselam'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu.

Mücadele, Aytemiz Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt