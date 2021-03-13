Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: Süper Lig

13.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:28
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner ÖzaralÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 81 Michalak), Fernando (Dk. 64 Sabo), Samudio (Dk. 90+1 Emir Dilaver), Boldrin (Dk. 81 Abdullah Durak), Skoda (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 81 Michalak), Fernando (Dk. 64 Sabo), Samudio (Dk. 90+1 Emir Dilaver), Boldrin (Dk. 81 Abdullah Durak), Skoda (Dk. 90+1 Soderlund)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 89 Soner Örnek), Bilong, Pablo Santos, Katranis, Aabid (Dk. 77 Kamara), Ribeiro, Boupendza, Akintola Traore, Diouf

Gol: Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Skoda, Dk. 36 Samudio, Dk. 44 Gökhan Akkan, Dk. 44 Dokoviç, Dk. 90 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 44 Akintola, Dk. 45+1 Katranis, Dk. 53 Boupenza, Dk. 89 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

48. dakikada Boupendza'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda rakibinden sıyrılan Traore'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

51. dakikada Boldrin'in pasında defanstan seken topu önünde bulan Samudio'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71. dakikada Samudio baskı sonucu kazandığı topu boş pozisyonda Boldrin'in önüne bıraktı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

80. dakikada Akintola'nın pasına hareketlenen Boupendza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazda plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasına Skoda'nın ayak içi şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

90+5. dakikada Boupendza'nın soldan ceza sahasına ortasına altı pas içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Hülya Avşar Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:37:40. #1.16#
title