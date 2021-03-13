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Futbol: Süper Lig

13.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:14
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Bahtiyar BirinciAytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Babacar, Hasan Hüseyin Acar, Davidson, Mustafa PektemekFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Bahtiyar Birinci

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Babacar, Hasan Hüseyin Acar, Davidson, Mustafa Pektemek

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Omar Imeri, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar,??????? Orgill

Goller: Dk. 28 Babacar (Penaltıdan), Dk. 39 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Orgill, Dk. 28 Boffin, Dk. 45 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım, 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada Davidson, rakip ceza sahası yakınından pasını orta alana çıkardı. Topu kontrol eden Salih Uçan'ın uzaktan vuruşunda, kaleci Boffin topu çıkardı.

16. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yarı alanından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Orgill, kalesinden çıkan Marafona'nın üstünden topu aşırttı. Son anda kademeye giren Tzavellas, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı meşin yuvarlağa Babacar hareketlendi. Babacar'ın kalesinden çıkan Boffin'in üstünden aşırttığı top dışarı çıktı. VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Sarper Barış Saka, saha kenarına gelerek pozisyonu inceledi. Pozisyonda Boffin'in Babacar'a faul yaptığını belirleyen Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. 28'inci dakikada penaltıyı kullanan Babacar'ın vuruşunda üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 1-0

39. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Tzavellas, kendi yarı sahasından Mustafa Pektemek'e pasını attı. Rakiplerini geçen Mustafa Pektemek'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü. Dönen topu takip eden Mustafa Pektemek ceza alanında kafa vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 2-0 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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