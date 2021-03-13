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Futbol: Süper Lig

13.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner ÖzaralÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano, Fernando, Samudio, Boldrin, SkodaAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Bilong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano, Fernando, Samudio, Boldrin, Skoda

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Bilong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Boupendza, Akintola Traore, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 9 Skoda, Dk. 36 Samudio, Dk. 44 Gökhan Akkan, Dk. 44 Dokovic (Çaykur Rizespor), Dk. 44 Akintola, Dk. 45+1 Katranis (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Skoda ile verkaç yapan Samudio'nun vuruşunda, kaleci Munir yumruklayarak topu kornere çeldi.

13. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında Riberio'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Boupendza'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

23. dakikada Aabid'in sağdan ceza sahasına ortasında, Diof'un penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.

30. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topa Samudio'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

45. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talbi'nin kendi yarı sahasından uzun gönderdiği ortada, defanstan seken top Fernando'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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