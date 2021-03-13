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Futbol: Süper Lig

13.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:42
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 82 Ziya Erdal), Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd (Dk. 90+2 Felix), Kayode (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 82 Ziya Erdal), Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd (Dk. 90+2 Felix), Kayode (Dk. 75 Kone)

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk. 89 Kemal Ademi), Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 81 Lens), Ndao (Dk. 61 Jimmy Durmaz), Castro (Dk. 61 Mevlüt Erdinç), Borini, Sobiech (Dk. 46. Salibur)

Gol: Dk. 45 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Biglia (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

47. dakikada Boyd'un sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Viviano, topu son anda çeldi.

72. dakikada Bertolacci'nin sol kanttan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Salibur'un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

90+2. dakikada Lens'in ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu son anda kornere gönderdi.

90+5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'in aşırma vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı son anda tokatladı. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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