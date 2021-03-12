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Futbol: Süper Lig

12.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:21
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Giuliano, CrivelliBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Giuliano, Crivelli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gol: Dk. 42 Larin (Beşiktaş)

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada sağdan Deniz Türüç'ün ortasında Crivelli topu kafayla Aleksic'in önüne indirdi. Bu oyuncu topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

7. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Epureanu'nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası çizgisi önündeki Aboubakar'ın önüne düştü. Kamerunlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü, pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Larin, Rafael'in üzerinden yükselerek kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

21. dakikada Giuliano kendi yarı alanından topu Crivelli'nin koşu yoluna yolladı. Orta sahanın gerisinden koşuya başlayan Crivelli, Welinton'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun şutunda Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çeldi.

42. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Atiba'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın kontrol etmeye çalıştığı top Larin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Rafael'e çarparak kaleye yöneldi. Çizgi üzerinde Epureanu'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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