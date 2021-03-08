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Futbol: Süper Lig

08.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:06
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktarİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande (Dk. 36 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

Goller: Dk. 29 Szalai, Dk. 32 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Diomande, Dk. 25 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 29. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Valencia'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta top yan filelerde kaldı.

29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine pasında Gökhan Gönül, topu Szalai'ye indirdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerinden sıyrılarak topla ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

34. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Sekidika'nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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