Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal GölenFraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 58 Podolski), Fredy (Dk. 71 Omar Imeri), Sidney Sam (Dk. 71 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 58 Podolski), Fredy (Dk. 71 Omar Imeri), Sidney Sam (Dk. 71 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 88 Serdar Gürler), Gökdeniz Bayrakdar ???????
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Haddadi, Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj, Bistrovic, Sadiku (Dk. 89 Tosic), Koomson (Dk. 90 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin, Varga (Dk. 76 Drinkwater)
Goller: Dk. 38 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Thelin (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 9 Thelin, Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Bistrovic (Kasımpaşa), Dk. 45 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.
46. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Thelin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
50. dakikada Sidney Sam'in sağ kanattan ortasında Kasımpaşalı savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Gökdeniz'in sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse uzaklaştırdı.
72. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Rakibi Hakan Özmert'ten baskı sonucu topu kapan Bistrovic, meşin yuvarlağı Hajradinovic'e bıraktı. Hajradinovic'in ara pasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Thelin, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin