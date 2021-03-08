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Futbol: Süper Lig

08.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:58
Futbol: Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal GölenFraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Sidney Sam, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar???????Kasımpaşa: Ramazan Köse, Haddadi, Brecka, Aytaç...

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Sidney Sam, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar???????

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Haddadi, Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj, Bistrovic, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Thelin, Varga

Gol: Dk. 38 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Thelin, Dk. 36 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 45 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan sert ortasında kale önünde Thelin'in yatarak dokunduğu top, kale direğinin yanından auta gitti.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Özmert'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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