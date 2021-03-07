Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Boyd, Ziya Erdal, Gradel, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Yatabare

Goller: Dk. 9 Gradel, Dk. 38 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Gradel, Dk. 43 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısını konuk takım 2-1 önde tamamladı.

7. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru, Gradel'den sıyrıldıktan sonra pasını Gedson Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal Vural yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

9. dakikada konuk takım öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzun oynadığı topu Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Son olarak ceza sahası yayının solundaki Linnes'in geri pasında araya Gradel girdi. Tecrübeli futbolcu ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Galatasaray Falcao'nun şık golüyle beraberliği yakaladı. Babel'in pasıyla Sivasspor yarı alanının ortalarında buluşan Falcao, ceza sahası yayı gerisinde Robin Yalçın'dan şık bir şekilde sıyrıldı. Kolombiyalı oyuncu, şut açısını bulduktan sonra sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

18. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte altıpasa hareketlenen Onyekuru uygun durumda vurduğu topu üstten auta attı.

32. dakikada Saracchi'nin soldan yerden ortasına Belhanda penaltı noktası civarında bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada sağdan kullanılan taçta penaltı noktası gerisine gelen topa Gradel sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muslera'nın son anda çeldiği meşin yuvarlağı altıpasta Boyd tamamladı ve takımını ikinci kez öne geçirdi: 1-2.

Müsabakanın ilk yarısını Sivas temsilcisi 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay