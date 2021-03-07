Futbol: Süper Lig
Stat: Antakya AtatürkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid, Ribeiro, Muhammed Mert, Boupendza, Akintola, DioufHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok,...
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid, Ribeiro, Muhammed Mert, Boupendza, Akintola, Diouf
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Goller: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 35 Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Muhammed Mert'in orta sahada kaptırdığı topla hızlı atağa kalkan Kayserispor'da İlhan Parlak, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
35. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içine sol taraftan yapılan ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2
40. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda kaleci Doğan Alemdar'ın son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hes Kablo Kayserispor, 2-0 önde tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş