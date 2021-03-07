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Futbol: Süper Lig

07.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:06
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid, Ribeiro, Muhammed Mert, Boupendza, Akintola, DioufHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok,...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid, Ribeiro, Muhammed Mert, Boupendza, Akintola, Diouf

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Goller: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 35 Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada konuk ekip öne geçti. Muhammed Mert'in orta sahada kaptırdığı topla hızlı atağa kalkan Kayserispor'da İlhan Parlak, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

35. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içine sol taraftan yapılan ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2

40. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda kaleci Doğan Alemdar'ın son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Hes Kablo Kayserispor, 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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