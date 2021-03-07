Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

07.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:58
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet ÇavuşGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Piris da Motta, Diego, Polomat, Furman, Soner Dikmen, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, LimaMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali...

Stat: Eryaman

Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Piris da Motta, Diego, Polomat, Furman, Soner Dikmen, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Lima

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic, Giuliano, Crivelli

Sarı kart: Dk. 16 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

29. dakikada Berkay Özcan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mehmet Topal'ın arka direğin çaprazında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Furman'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Lima'nın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Volkan Babacan meşin yuvarlağın hakimi oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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