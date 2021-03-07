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Futbol: Süper Lig

07.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:24
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, SobiechMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Geraldo,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, Sobiech

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Geraldo, Alper Potuk, Lobjanidze, Borven

Süper Lig'in 29. haftasındaki Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

12. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ndao, topu ceza sahası içindeki Castro'ya gönderdi. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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