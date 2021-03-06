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Futbol: Süper Lig

06.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:56
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet ÇiçekBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, AboubakarGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda, Güray Vural (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda, Güray Vural (Dk. 39 Junior Morais), Vetrih, Rashid, Maxim, Dicko, Kenan Özer

Gol: Dk. 15 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 45+3 Vetrih (Gaziantep)

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

25. dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

33. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rosier, altıpas önünde bekletmeden vurdu. Oyuncunun yarım vole şeklinde çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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