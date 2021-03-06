Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet ÇiçekBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, AboubakarGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda, Güray Vural (Dk.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda, Güray Vural (Dk. 39 Junior Morais), Vetrih, Rashid, Maxim, Dicko, Kenan Özer
Gol: Dk. 15 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 45+3 Vetrih (Gaziantep)
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
25. dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
33. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rosier, altıpas önünde bekletmeden vurdu. Oyuncunun yarım vole şeklinde çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan