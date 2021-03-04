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Futbol: Süper Lig

04.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:02
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf BozdoğanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandja, Ceyhun Gülselam, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Kadzior, Davidson, BareiroGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandja, Ceyhun Gülselam, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Kadzior, Davidson, Bareiro

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate, Ideye

Gol: Dk. 43 Fatih Aksoy (Kendi kalesine) (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 27 Ideye (Göztepe)

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Göztepe maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu, atağın yönünü attığı uzun pas ile sağa çevirdi. Topu kontrol eden Murat Paluli, ceza sahası sağ çaprazdan girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Bareiro kafayla topu Kadzioru ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazına giren Kadzior'un şutunu kaleci kontrol etti.

21. dakikada Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Bareiro, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu. Ancak gol, VAR kontrolü sonrası iptal oldu.

43. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Halil Akbunar topu ön direğe ortaladı. Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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