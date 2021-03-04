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Futbol: Süper Lig

04.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:01
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa SavranlarKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, VargaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Varga

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Goller: Dk. 24 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 33 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 28. haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

5. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Uğurcan'dan dönerek Varga'nın önüne düştü. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Macar oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Brecka'dan ceza sahası dışında topu kapan Djaniny, rakibini de çalımlayarak ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

38. dakika Kasımpaşa penaltı kazandı. Drinkwater ile paslaşan Yusuf Erdoğan ceza sahası içinde çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru pasını çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak, topa müdahale etmeye çalışan Berat Özdemir'in eline çarptı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan, topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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