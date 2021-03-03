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Futbol: Süper Lig

03.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Aleks TaşcıoğluHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Uğur Demirok, Kolovetsios, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, MaglicaÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Selim...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Uğur Demirok, Kolovetsios, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Sabo, Boldrin, Dokovic, Soderlund

Süper Lig'in 28. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un pasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Attamah'ın sert şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

8. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Boldrin'in yerden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

43. dakikada Avramovski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maglica'nın göğsüyle verdiği pasta topa gelişine vuran Attamah'ın şutunda, top savunmaya çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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