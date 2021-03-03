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Futbol: Süper Lig

03.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:10
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Abdullah Bora Özkara, İsmail ŞencanDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Boyd, Claudemir, Gradel, Fajr, Hakan Arslan, YatabareAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Sackey,...

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Abdullah Bora Özkara, İsmail Şencan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Boyd, Claudemir, Gradel, Fajr, Hakan Arslan, Yatabare

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Sackey, Aabid, Ribeiro, Akintola, Selim Ilgaz (Dk. 4 Boupendza), Diouf

Sarı kart: Dk. 34 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 28. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

26. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Robin Yalçın'ın hatasında topla buluşan Ribeiro, rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Bu futbolcunun pasında Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

36. dakikada Hakan Arslan'ın pasında Boyd'un ceza alanı dışından vuruşunda, topu kaleci Munir kontrol etti.

42. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Yatabare'nin zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Fajr'ın ceza alanından vuruşunda, kaleci Munir topu kale direğinin yanından son anda kornere çeldi.

45. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında Gradel'in kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel'in çapraz pozisyondan sert şutunda, kaleci Munir topu çıkardı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan'ın kale alanından sert vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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