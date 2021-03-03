Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan ÇimenMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 36 Giuliano), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Daci
Süper Lig'in 28. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
28. dakikada İttifak Holding Konyaspor'un gelişen atağında Daci'nin pasıyla topla buluşan Sekidika, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
41. dakikada İttifak Holding Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Daci, penaltı noktasına yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Diomande'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever