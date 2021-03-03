Futbol: Süper Lig
Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Mehmet KısalBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, da Costa, Schwechlen, Bergdich (Dk. 74 Hasan Hatipoğlu,) Omolo (Dk. 55 Osman Çelik,) Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 55 Emrah Başsan), Chahechouhe, Rashani (Dk.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, da Costa, Schwechlen, Bergdich (Dk. 74 Hasan Hatipoğlu,) Omolo (Dk. 55 Osman Çelik,) Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 55 Emrah Başsan), Chahechouhe, Rashani (Dk. 55 Novikovas), Ricardo Gomes (Dk. 33 El Kabir)
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 84 Koray Altınay), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao (Dk. 74 Salibur), Castro (Dk. 85 Jimmy Durmaz), Bertolacci, Borini (Dk. 85 Lens), Sobiech (Dk. 76 Mevlüt Erdinç)
Goller: Dk. 17 Chahechouhe (Penaltıdan), Dk. 63 Osman Çelik, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 30 Sobiech, Dk. 53 Castro (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 26 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 49 Omolo, Dk. 60 Novikovas, Dk. 75 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 59 Hedenstad, (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 28. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük karşılaşması 2-2 sona erdi.
53. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol arka direkte Ndao'nun kafa pasıyla gönderdiği topu Castro, vole vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2.
63. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta rakibini geçerek çizgiye inen Bergdich'in içeri gönderdiği topa dokunan Osman Çelik, topu filelerle buluşturdu: 2-2.
80. dakikada Novikovas'ın ceza sahası içindeki şutunda savunmadan seken topu alan Osman Çelik'in sağ çizgiden dar açıda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
82. dakikada Boumal'ın ceza sahası ön çizgisinde yaptığı sert vuruşta top, direğe çarpıp auta çıktı.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu