Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Mehmet KısalBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, da Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Rashani, Ricardo Gomes (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, da Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Rashani, Ricardo Gomes (Dk. 33 El Kabir)

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Castro, Bertolacci, Borini, Sobiech

Goller: Dk. 17 Chahechouhe (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 30 Sobiech (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 26 Cenk Ahmet Alkılıç, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 28. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Omolo'nun ceza sahası içindeki pasına hareketlenen Ricardo Gomes, Bertolacci'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Chahechouhe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Sobiech, dar açıdan vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1

40. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda da Costa topa kafa vurdu ancak kaleci Viviano tek hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu