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Futbol: Süper Lig

02.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:08
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 62 Ahmet Ildiz), Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 62 Ahmet Ildiz), Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan (Dk. 74 Fofana), Tetteh

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Nsakala, Welinton, Vida, de Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 74 Gökhan Töre), Necip Uysal (Dk. 46 Mensah), Aboubakar (Dk. 85 Nkoudou), Larin

Gol: Dk. 58 Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Tetteh, Dk. 68 Chebake (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

58. dakikada Beşiktaş öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hutchinson, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

60. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre, çalımlarla ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda, Karim Hafez son anda topa ayak koydu ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.

86. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Tetteh'in indirdiği topla buluşan Chebake'in dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Utku gole izin vermedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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