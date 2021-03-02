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Futbol: Süper Lig

02.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Deniz Caner ÖzaralGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Toşca, Güray Vural, Osama Rashid, Andre Sousa, Maxim, Mirallas, DickoGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan,...

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Deniz Caner Özaral

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Toşca, Güray Vural, Osama Rashid, Andre Sousa, Maxim, Mirallas, Dicko

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Furman, Sefa Yılmaz, Sandro Lima

Gol: Dk. 17 Sandro Lima (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Dk. 33 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın çektiği şut kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra hakem Bahattin Şimşek, gölü verdi: 0-1.

24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın içeri çıkarttığı pasla buluşan Furman'nın çektiği şut kale direğine yakın bir noktada auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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