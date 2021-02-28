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Futbol: Süper Lig

28.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:10
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 78 Yunus Mallı), Edgar, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 86 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 78 Yunus Mallı), Edgar, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 86 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Ozan Tufan), Pelkas (Dk. 86 Novak), Osayi Samuel (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 66 Samatta), Thiam (Dk. 66 Valencia)

Gol: Dk. 76 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.

55. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.

63. dakikada Osayi Samuel'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Sosa'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

70. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

76. dakikada Fenerbahçe, golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında, topla hareketlenen Pelkas'ın ceza alanı dışından şutunda, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.

83. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

90+5. dakikada az oyuncuyla savunmayı yakalayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, topu Valencia'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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