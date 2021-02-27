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Futbol: Süper Lig

27.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:58
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk TelekomHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazGalatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa MuhammedBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Schwechlen, da Costa,...

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Schwechlen, da Costa, Teikeu, Butko, Cenk Ahmet Alkılıç, Omolo, Rahman Buğra Çağıran, Chahechouhe, Osman Çelik, Gomes

Goller: Dk. 38 ve 45 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 23 Etebo (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

15. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında uzaklaştırılamayan top penaltı noktasının solundaki Onyekuru'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.

18. dakikada sağdan atağa katılan Schwechlen'in yerden çevirdiği topa ceza sahası yayı içinde Gomes gelişine vurdu. Yerden giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

24. dakikada da Costa'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde top ters kanattaki Emre Kılınç'a geldi. Ceza sahasına girip son çizgiye inen Emre'nin ortasında altıpas içinde Onyekuru meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Göktuğ'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı santrforun düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

40. dakikada konuk takım ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Arda Turan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

45. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Luyindama'nın ceza sahasına uzun pasına hareketlenen Mustafa Muhammed, sağ çaprazda çok sert bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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