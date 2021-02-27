Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0

27.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:09
Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0

STAT: AntalyaHAKEMLER: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş ErbilFRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik (Dk.82 Omar İmeri), Amilton (Dk.82 Podolski), Fredy, Nuri Şahin, Orgill (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Erbil

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik (Dk.82 Omar İmeri), Amilton (Dk.82 Podolski), Fredy, Nuri Şahin, Orgill (Dk.69 Sıdney Sam)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Hasan Ali, Alexandu Epureanu, Carlos Ponck, Leo Duarte (Dk.57 Ömer Ali), Fredrik Gulbrandsen(Dk.69 Gıuliano), Berkay Özcan, Danijel Aleksic (Dk.81 Junior Fernandez), Mahmut Tekdemir (Dk.81 Youssof Ndayıshımıye), Mehmet Topal, Enzo Crivelli (Dk.69 Demba Ba)SARI KART: Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci  haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport-TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın 90 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da ceza alanlarında etki olamadı.15'inci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hasan Ali'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.16'ncı dakikada ceza alanı içi sağ çaprazından Enzo Crivelli'nin kale önüne ortasına kimse dokunamayınca savunma tehlikeyi geçiştirdi.İlk yarı 0-0 kapandı.51'inci dakikada Danijel Aleksic'in rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden çektiği şut az farkla auta dışarı çıktı.64'üncü dakikada Fredrik Gulbrandsen'in ceza alanı dışından sert şutu kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

 


- Antalya
Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0
Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0
Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0
Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0
Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0
Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0
Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Lady Gaga Sibel Can İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 18:09:05. #1.14#
title